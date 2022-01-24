РБК: налог на проценты с депозитов свыше миллиона рублей частично затронет владельцев вкладов от 700 тысяч рублей

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Налог на доходы с депозитов россиян по итогам 2021 года частично затронет держателей вкладов с суммами менее чем на один миллион рублей, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК. Изначально сбор позиционировался как налог на вклады свыше одного миллиона рублей.

По закону, налог не взимается с суммы доходов, полученной умножением ЦБ на начало года (4,25%) на один миллион рублей. Однако за год ставка Центробанка удвоилась, а за ней выросли банковские проценты по вкладам. Поэтому теперь под налогообложение могут попасть депозиты с суммой от 700 тысяч рублей, оценила замдиректора департамента розничных клиентских решений Росбанка Лидия Каширина.

Для примера РБК приводит подсчет для вкладчика с начальной суммой 710 тысяч рублей, который с начала года имел единственный вклад со ставкой 4,5%. Если в августе он переложил деньги под более высокий процент (8%), когда такие предложения появились, то мог заработать за год 42 850 рублей. Это значит, что ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля.

В пресс-службе ФНС сообщили изданию, что в качестве налогооблагаемой базы учитывается не размер вклада, а сумма выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. Представитель ведомства пояснил, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысячи рублей (размер налогового вычета на 2021 год). При этом налогоплательщик может иметь множество небольших вкладов, выплаты процентов по которым в совокупности превысили размер необлагаемого процентного дохода, добавили в ФНС.

До 1 февраля банки должны предоставить ФНС информацию о сумме выплаченных процентов по физическим лицам, получившим такой доход в прошлом году. Размер налога, который был введен в начале 2021 года, но будет впервые взиматься в этом, рассчитает само ведомство.

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Ввести налог на процентный доход с вкладов и инвестиций для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, предложил президент России Владимир Путин в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Полученные средства предлагалось направлять на поддержку семей с детьми и людей, потерявших работу.

Позже механика расчета нового налога изменилась. Сбор решили взимать, если процентные доходы вкладчика по всем его депозитам и счетам оказались больше величины, которая ежегодно пересчитывается в зависимости от размера ставки ЦБ на начало года. Так, для 2021 года это 42,5 тысячи рублей, для 2022-го — 85 тысяч рублей.

В российских банках в ответ на запрос РБК долю вкладчиков с депозитами свыше одного миллиона рублей оценили от 4 до 30%. По данным Агентства по страхованию вкладов на 1 декабря 2021 года, в России насчитывалось 239,9 миллиона вкладчиков, 6,8 миллиона (2,8%) из которых держали больше одного миллиона рублей как минимум в одном банке.

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