Производитель вин «Абрау-Дюрсо» начал выпускать премиальную косметику
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Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала выпускать уходовую косметику под брендом Abrau Cosmetics. Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец и президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
Abrau Cosmetics производят на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске. Среди продуктов бренда — крем для рук, бальзам для губ, крем, скраб и масло для тела. В составе косметики присутствует масло виноградной косточки и содержащийся в винограде антиоксидант ресвератрол.
Abrau Cosmetics реализуют в наборах стоимостью 2600 и 5400 рублей. Продукцию по такой цене можно отнести к премиальному сегменту, пояснил «Ведомостям» неназванный представитель сети «Магнит косметик».
Пока косметика выпускается ограниченной серией и продается в 16 магазинах «Абрау-Дюрсо» по всей России. В будущем компания хочет увеличить число наименований Abrau Cosmetics до 20 и распространять косметику через торговые сети, спа-салоны и салоны красоты.
В «Абрау-Дюрсо» не раскрывают объем инвестиций в косметическую линию. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают затраты на запуск небольшого косметического производства в 10–20 миллионов рублей, на продвижение продукции — еще в 250-500 миллионов рублей.
Пока заметных косметических проектов у российских виноделов нет, говорит [партнер консалтинговой компании Double Magnum Wine Consulting Андрей] Григорьев. Самый известный пример на мировом рынке — бренд косметики Caudalie, созданный владельцами французского хозяйства «Шато Смит О-Лафит». Многие виноделы хотят выйти в смежные категории (масло из виноградных косточек, косметика и т. д.). Это позволяет с пользой переработать отходы, расширить ассортимент, привлечь больше лояльных бренду покупателей.
«Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших в России производителей игристых вин. Также компания выпускает тихие вина и коньяк. В 2020 году она продала более 40 миллионов бутылок и получила выручку 8,7 миллиарда рублей.
«Абрау-Дюрсо» принадлежит семье российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Президент компании Павел Титов — его сын.