Министр спорта Украины запретил атлетам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде

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Министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде во избежание провокаций. Об этом заявил глава ведомства Вадим Гутцайт.

По словам Гутцайта, со спортсменами и тренерами провели специальную онлайн-встречу, где обсуждался этот вопрос.

«Все спортсмены знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с », — сказал министр.

На Олимпиаде в Токио в августе 2021 года широкий резонанс получила фотография, на которой были сняты прыгуньи в высоту украинка Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене. В украинских соцсетях Магучих подверглась критике за это фото, также ее вызвали на беседу в Минобороны Украины (Магучих — младший лейтенант Вооруженных сил Украины).

Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA

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