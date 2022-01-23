Премьер-министр Новой Зеландии отменила собственную свадьбу из-за ковидных ограничений

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отложила на неопределенный срок свадьбу со своим партнером Кларком Гейфордом из-за новых ограничений, вводящихся в стране на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.

О переносе церемонии бракосочетания политик объявила в ходе пресс-конференции, посвященной ковидным ограничениям. Согласно нововведениям, с 24 января в стране вводится так называемый красный уровень опасности, предполагающий повсеместное ношение масок, а также сильно ограничивающий численность собраний в общественных местах. На мероприятиях можно будет собираться в количестве не более 100 человек. При этом если у граждан нет сертификатов о вакцинации, лимит гостей сокращается до 25 человек.

На вопрос журналистов, не жалко ли ей переносить собственную свадьбу, Ардерн ответила: «Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии, например, невозможность быть с близкими, которые тяжело больны. Это превосходит любую печаль, которую я испытываю».

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Новой Зеландии зарегистрированы 15,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 52 человека. В стране сделаны почти девять миллионов прививок от ковида.

В июне 2018 года Джасинда Ардерн, уже будучи главой правительства Новой Зеландии, родила от Кларка Гейфорда дочь Нив. Весной 2019 года Ардерн и Гейфорд объявили о помолвке.

Читайте также

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

Читайте также

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!