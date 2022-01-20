Посол РФ в ЦАР назвал виновными в убийстве российских журналистов боевиков группировки 3R

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Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в 2018 году в Центральноафриканской республике боевиками из незаконного вооруженного формирования . О такой версии рассказал РИА Новости новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

По словам Бикантова, российские журналисты передвигались по маршруту Декоа — Сибю ночью и без охраны. Тогда, по предварительной версии, их остановили и убили боевики из 3R.

Дипломат сообщил, что в декабре 2020 года 3R вместе с другими группировками напала на столицу ЦАР — Банги. Им не удалось захватить город, но в результате нападения погибли мирные жители. Армия ЦАР отбросила группировки от Банги, а в начале 2021 года «выдавила» их за границы страны.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они приехали в страну для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК Вагнера для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

В российском МИД заявляли, что на журналистов напали с целью ограбления и убили их при попытке оказать сопротивление. Такую же версию рассматривает Следственный комитет. Власти ЦАР считали, что российские журналисты могли быть убиты боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека».

Центр «Досье» Михаила Ходорковского пришел к выводу, что официальная версия гибели российских журналистов не соответствует действительности. По его данным, ее придумали сотрудники структур бизнесмена , а нападение на россиян заранее спланировали.