Парламент Молдавии ввел режим ЧС из-за угрозы «Газпрома» отключить подачу газа за неуплату

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Парламент Молдавии ввел в республике режим чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней, сообщает «Интерфакс».

Объявить режим ЧС попросило правительство страны в связи с предупреждением «Газпрома» об отключении газа из-за неуплаты аванса за январские поставки.

Власти Молдавии просили «Газпром» предоставить отсрочку по платежам, однако российский газовый монополист отказался.

«Вчера „Молдовагаз“ перечислил 7 миллионов долларов, сегодня заплатит еще 8,5 миллиона долларов. В общей сложности будет выплачено более 38 миллионов долларов в счет аванса за январь, нам останется заплатить еще 25 миллионов долларов, чтобы погасить долг», — цитирует ТАСС выступление вице-премьера Андрея Спыну в парламенте.

В октябре 2021 года в Молдавии уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита газа во время трудных переговоров «Газпрома» и молдавских властей о новом контракте. В итоге сторонам все-таки удалось согласовать условия поставок газа в республику на ближайшие пять лет.