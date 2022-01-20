Хакеры атаковали Красный Крест и украли данные полумиллиона человек. Организация попросила их не продавать информацию, чтобы не навредить этим людям

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Серверы Международного комитета Красного Креста подверглись крупной кибератаке. Об этом сообщает сама организация.

В результате действий хакеров были скомпрометированы персональные данные 515 тысяч человек. В основном, это были крайне уязвимые группы — люди, разлученные с семьями из-за военных конфликтов или стихийных бедствий, пропавшие без вести или находящиеся в заключении.

Как подчеркнули в Красном Кресте, распространение информации об этих людях во многих случаях несет повышенный риск для их безопасности.

Кто стоит за атакой, пока неясно. Красный Крест призвал хакеров «поступить правильно» и не распространять и не продавать полученные данные, чтобы не навредить людям, которые и так находятся в сложной ситуации.

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