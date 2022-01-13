МВД планирует расширить практику высылки иностранцев за правонарушения

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Полиция рассматривает возможность высылать иностранцев за грубые административные правонарушения. Об этом «Интерфаксу» сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранцев, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушение общественного порядка.

Ранее РИА Новости и ТАСС сообщили, что проект нового КоАП, который разрабатывает министерство юстиции России, предусматривает выделение отдельной категории грубых административных правонарушений.

В нее войдут, в частности, нарушения экстремистской и коррупционной направленности, в сфере оборота наркотиков и оружия, на транспорте и в области дорожного движения, а также другие нарушения, которые создали угрозу причинения или причинили вред жизни и здоровью человека.

Иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших закон, и сейчас могут высылать из России. Существует две разновидности такой процедуры — депортация и выдворение.

Для депортации достаточно одного условия — отсутствия легальных оснований для проживания в России. Выдворение применяется не только за проступки, касающиеся миграционного права. Например, оно предусмотрено за нарушение статей КоАП, которые касаются свободы совести и вероисповедания, наркотиков и пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей.

Только за первое полугодие 2021 года из России за различные нарушения выслали около 8,6 тысячи иностранцев.

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