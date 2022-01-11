Член СПЧ рассказал о штрафе, полученном за поездку в московском метро без маски после использования Face Pay. Представители метро заявили, что это невозможно

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Пассажира московского метро, который оплатил проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали за отсутствие маски. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Совета по правам человека Игорь Ашманов.

Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — .

Ашманов отметил, что многие другие пассажиры тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу.

В пресс-службе московского метро отвергли информацию об использовании Face Pay для контроля ношения масок, подчеркнув, что это невозможно технически. «Для этого как минимум нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество. При регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются. Таким образом, метро даже не может сопоставить фотографию человека с его личным идентификатором», — заявили в пресс-службе.

Представитель метрополитена подчеркнул, что данные пассажиров, подключенных к Face Pay, используются только по назначению — для оплаты проезда.

Оплата проезда через систему распознавания лиц заработала в московском метро летом 2021 года. С октября она стала доступна на всех станциях.

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