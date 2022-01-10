В ангарской колонии умерли двое заключенных. Gulagu.net сообщил, что у одного из них перерезано горло, во ФСИН заявили о суициде

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В больнице при исправительной колонии строгого режима № 2 в городе Ангарске Иркутской области умерли двое заключенных. Об этом заявили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону, сообщает «Интерфакс».

Один обвиняемый и один осужденный скончались 6 и 9 января, говорится в сообщении ведомства. Предварительной причиной смерти обвиняемого, который по медицинским показаниям содержался в палате один, во ФСИН назвали самоубийство. По данным правозащитников из Gulagu.net, у заключенного было перерезано горло.

Осужденный скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, заявила пресс-служба ведомства. По факту смертей заключенных проводится проверка.

Во ФСИН также опровергли информацию о смерти заключенных ИК-2 в результате голодовки, которую в конце декабря объявили трое осужденных. Ведомство утверждает, что объявившие голодовку прекратили ее и уже принимают пищу.

В конце декабря 2021 года несколько заключенных ИК-2 объявили голодовку и вскрыли себе вены из-за условий содержания, сообщал проект «Осторожно, новости!». По его информации, сотрудники колонии отказывали протестовавшим в медицинской помощи и угрожали расправой. Региональное управление ФСИН применение насилия к осужденным опровергало.

Заключенные иркутской ИК-2 уже несколько раз с лета 2021 года объявляли голодовки. «Новая газета» связывала протесты с тем, что в ИК-2 перевели сотрудников из ангарской ИК-15, где в апреле 2020 года произошел масштабный бунт заключенных, жаловавшихся на пытки и издевательства.