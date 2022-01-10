Минпромторг предложил ужесточить правила государственных закупок ноутбуков и телефонов с иностранными процессорами

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Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести дополнительные преимущества для российской вычислительной техники на рынке государственных закупок. Это следует из проекта постановления правительства, внимание на который обратила газета «Коммерсант».

Министерство предложило ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок государственных закупок. К технике первого уровня планируют отнести оборудование с российским процессором, а второго — оборудование с иностранным процессором, которое входит в реестр отечественной электроники.

Ведомство предлагает обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, электронных книг, телефонов, серверов и систем хранения данных, относящихся ко второму уровню техники, если в конкурсе участвует оборудование первого уровня, то есть на российском процессоре, которое отвечает условиям технического задания.

В Минпромторге сообщили что это предложение призвано обеспечить «безусловное преимущество продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок». В пресс-службе считают, что новые требования стимулируют производителей российской вычислительной техники использовать отечественные процессоры.

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С января 2021 года государственные органы и компании обязаны закупать системы хранения данных на российских процессорах. С июля 2021-го это требование распространяется на ноутбуки, а с 1 января 2022 года — на всю ключевую вычислительную технику, включая ПК и серверы. Но, как пишет «Коммерсант», эти условия оказались почти невыполнимыми. По данным издания, весь 2021 год отечественные разработчики процессоров и производители электроники обсуждали с правительством реальные сроки и способы выполнения требований.

В августе 2021 года правительство России запретило государственным органам закупать зарубежные серверы, ПК, ноутбуки, планшеты, электронные записные книжки, а также светильники, если в конкурсе участвует отечественное оборудование.

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