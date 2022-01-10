«Дед Мороз, освободи нас по УДО». Навальный рассказал, как отпраздновал Новый год в колонии

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Политик Алексей Навальный рассказал, как отпраздновал Новый год в колонии. Соответствующий пост появился 10 января в его соцсетях.

Навальный отметил, что даже «подобия праздничного ужина» в колонии не было, однако 31 декабря руководство разрешило заключенным не спать до часа ночи и пользоваться кухней.

За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут несколько других зэков, одетые в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру. Классический момент, когда абсолютно всем стыдно и хочется, чтобы все быстрее закончилось. Когда Дед Мороз попросил «ребят прочитать стишок», 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там были строчки: «Дед Мороз, освободи нас по УДО. Если не всех, то хотя бы через одного».

Навальный также отметил, что подъем в колонии 1 января также был позже обычного — в семь утра.

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