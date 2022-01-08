Житель Курганской области открыл огонь по полицейскому автомобилю. Один сотрудник полиции погиб, еще один ранен

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В Курганской области 44-летний житель поселка Мишкино в ночь на 8 января из нарезного ружья открыл огонь по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции.

В результате нападения, сообщает прокуратура Курганской области, один сотрудник полиции погиб на месте происшествия, еще один получил ранение.

Нападавший при задержании«получил телесное повреждение, от которого скончался», объявила областная прокуратура.

Расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мотивы нападавшего и другие подробности произошедшего пока не сообщаются.