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В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста

Источник: Белта

В Минске в ночь на 8 января обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига. Никто не пострадал, но движение в центре белорусской столицы в районе происшествия перекрыто.

По предварительной версии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минский горисполком, причина обрушения — усталость конструкций, связанная с работой метро и повышенной нагрузкой из-за перепадов температур.

Путепровод собираются демонтировать — как обрушившуюся пешеходную часть, так и часть, предназначенную для проезда автотранспорта.

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