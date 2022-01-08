В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»
В Минске в ночь на 8 января обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига. Никто не пострадал, но движение в центре белорусской столицы в районе происшествия перекрыто.
По предварительной версии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минский горисполком, причина обрушения — усталость конструкций, связанная с работой метро и повышенной нагрузкой из-за перепадов температур.
Путепровод собираются демонтировать — как обрушившуюся пешеходную часть, так и часть, предназначенную для проезда автотранспорта.