Казахстанские власти заявили об алкоголе и наркотиках, которые раздавали участникам протестов

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Участникам протестов на юге Казахстана раздавали алкоголь и наркотические вещества. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на комендатуру региона.

Организаторы беспорядков задержаны в Жамбылской области. У них изъяты четырнадцать автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты.

«При них также имелись крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах. «За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи», — сообщил телеканал.

Всего в Жамбылской области, по данным комендатуры, были задержаны 139 человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам. Скольких из них власти считают организаторами, не уточняется.

Всего в Казахстане, по данным на 8 января, в ходе массовых протестов задержаны 4 404 человека.

Власти Казахстана 6 января сообщили о 18 погибших полицейских, а также о 748 пострадавших сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. 7 января было объявлено о 26 «ликвидированных» и 26 раненных «преступниках». Официальных данных о числе пострадавших и погибших среди гражданского населения пока нет.

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