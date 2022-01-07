Из последней серии «И просто так» вырезали сцену с Крисом Нотом. Несколько женщин обвинили актера в принуждении к сексу

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Создатели мини-сериала , продолжения , вырезали из финального эпизода сцену с участием актера Криса Нота, сыгравшего роль Мистера Бига, сообщает Variety.

Крис Нот сыграл в сериале «И просто так» роль Мистера Бига — мужа Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). В первой серии мини-сериала Мистер Биг умирает от сердечного приступа после тренировки на домашнем велотренажере Peloton. В финальной серии, как выяснило издание Variety, Крис Нот должен был появиться в сцене, где Кэрри Брэдшоу воссоединяется с умершим мужем, когда приходит на Мост Искусств в Париже, чтобы развеять его прах.

Создатели «И просто так» посчитали, что кадры с участием Криса Нота в финальной серии не были значимыми с точки зрения повествования, поэтому отказались оставить их в эпизоде.

В HBO Max это не комментировали.

После выхода первых серий «И просто так» в декабре 2021 года несколько женщин обвинили Криса Нота в том, что он принуждал их к сексу. Нот отрицал все обвинения и утверждал, что его встречи с женщинами проходили по обоюдному согласию.

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