МИД РФ: Москва рассматривает протесты в Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать целостность страны

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Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия рассматривает протесты в Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать безопасность и целостность государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Россия поддержала решение Организации Договора о коллективной безопасности ( ) о вводе в Казахстан миротворцев, подтвердив приверженность своим обязательствам в рамках соглашения, отметили в министерстве.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ также заверили, что Россия продолжит консультации с союзниками по ОДКБ для разработки «дальнейших эффективных шагов» по помощи правоохранительными органами Казахстана в контртеррористической операции и обеспечении безопасности.

Со 2 января в Казахстане не утихают протесты, которые начались на западе страны из-за двукратного повышения цен на топливо и распространились по всему Казахстану.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомар Токаев обратился в ОДКБ. Организация решила отправить на территорию страны коллективные миротворческие силы, которые должны будут охранять государственные объекты и помогать правоохранительным органам Казахстана. Россия в качестве миротворцев направила подразделения воздушно-десантных войск.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протесты в Казахстане — внутреннее дело этой страны. «Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — говорил представитель Кремля.

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