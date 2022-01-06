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Самой безопасной авиакомпанией мира признали Air New Zealand. Российские перевозчики в список не вошли

Источник: AirlineRatings

Самой безопасной авиакомпанией мира по состоянию на 2022 год признан крупнейший перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand. Компания заняла первую строчку рейтинга, составленного редакторами портала AirlineRatings.

Второе и третье места — у Etihad Airways и Qatar Airways из ОАЭ и Катара. За ними следуют:

  • Singapore Airlines (Сингапур),
  • TAP Air Portugal (Португалия),
  • SAS (Дания, Норвегия и Швеция),
  • Qantas (Австралия),
  • Alaska Airlines (США),
  • EVA Air (Тайвань),
  • Virgin Australia/Atlantic (Великобритания).

Последнюю, 20-ю строчку заняла арабская авиакомпания Emirates. Ни один российский перевозчик в список не вошел. Полная версия рейтинга самых безопасных авиакомпаний мира опубликована на сайте AirlineRatings.

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В список самых безопасных лоукостеров вошли Allegiant (США), Еasyjet (Великобритания), Frontier (США), Jetstar Group (Австралия), Jetblue (США), Ryanair (Ирландия), Vietjet (Вьетнам), Volaris (Мексика), Westjet (Канада) и Wizz Air (Венгрия). Составители списка не стали давать им отдельные строчки в рейтинге, а расположили перевозчиков в алфавитном порядке.

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