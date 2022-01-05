Президент Казахстана заявил о погибших силовиках в ходе столкновений в стране

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам заявил, что в результате столкновений в стране погибли и были ранены сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Orda.kz. Число погибших и раненых Токаев не назвал.

По словам президента, в Казахстане происходят массовые нападения на силовиков. Он пообещал максимально жестко действовать против протестующих.

Полиция Алматы ранее сообщила, что в городе сожжены больше 120 машин, в том числе 33 полицейских, разгромлены 120 магазинов, 180 предприятий общественного питания, около 100 офисов. Избиты более 500 человек.

Протестующие захватили в Казахстане несколько правительственных зданий, в том числе резиденцию президента в Алматы и городскую администрацию. В обоих этих зданиях начались пожары.

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