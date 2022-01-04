Warner Music купила права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллионов долларов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Warner Chappell Music Publishing — дочерняя структура одной из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Warner Music Group — сообщила о покупке полного каталога песен британского музыканта Дэвида Боуи.

Предметом сделки стали сотни композиций Боуи, вошедших в 26 студийных альбомов, вышедших при жизни музыканта, и в альбом Toy, который был издан уже после его смерти.

Также Warner Chappell Music Publishing купила права на песни группы Tin Machine, фронтменом которой был Боуи, и права на композиции Боуи, созданные в качестве саундтреков к фильмам и в рамках других проектов.

Сумма сделки официально не раскрывается. По информации источников Variety, The Wall Street Journal и NBC News, наследники Боуи получили примерно 250 миллионов долларов.

В 2020 году американский музыкант Боб Дилан продал права на свои песни компании Universal Music, как сообщалось, за более чем 300 миллионов долларов. В 2021 году аналогичную сделку заключил музыкант Брюс Спрингстин, ее сумма оценивалась в рекордные 550 миллионов долларов.

Дэвид Боуи умер в 2016 году в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Последний альбом музыканта Blackstar вышел за несколько дней до его смерти.

Читайте также

Зигги Стардаст улетел на Марс Как Дэвид Боуи изменил мир

Читайте также

Зигги Стардаст улетел на Марс Как Дэвид Боуи изменил мир

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!