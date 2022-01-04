Warner Music купила права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллионов долларов
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Warner Chappell Music Publishing — дочерняя структура одной из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Warner Music Group — сообщила о покупке полного каталога песен британского музыканта Дэвида Боуи.
Предметом сделки стали сотни композиций Боуи, вошедших в 26 студийных альбомов, вышедших при жизни музыканта, и в альбом Toy, который был издан уже после его смерти.
Также Warner Chappell Music Publishing купила права на песни группы Tin Machine, фронтменом которой был Боуи, и права на композиции Боуи, созданные в качестве саундтреков к фильмам и в рамках других проектов.
Сумма сделки официально не раскрывается. По информации источников Variety, The Wall Street Journal и NBC News, наследники Боуи получили примерно 250 миллионов долларов.
В 2020 году американский музыкант Боб Дилан продал права на свои песни компании Universal Music, как сообщалось, за более чем 300 миллионов долларов. В 2021 году аналогичную сделку заключил музыкант Брюс Спрингстин, ее сумма оценивалась в рекордные 550 миллионов долларов.
Дэвид Боуи умер в 2016 году в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Последний альбом музыканта Blackstar вышел за несколько дней до его смерти.