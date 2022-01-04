Сын друга Путина Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного клуба СКА
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Роман Ротенберг — сын Бориса Ротенберга, предпринимателя и друга президента России Владимира Путина — стал главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
Валерий Брагин, который был главным тренером СКА с лета 2020 года, теперь займет должность старшего тренера.
«В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально», — прокомментировал перестановки в тренерском штабе Брагин.
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40-летний Роман Ротенберг пришел в менеджмент СКА в 2011 году. Сейчас, помимо должности главного тренера, он занимает посты вице-президента и генерального директора команды.
Также Роман Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Пост председателя правления ФХР занимает его дядя, предприниматель Аркадий Ротенберг.
В 2019 году Ротенберг-младший окончил Высшую школу тренеров Сибирского университета физической культуры и спорта в Омске. В 2020 году он брал на себя обязанности главного тренера СКА, когда Брагин болел COVID-19.
Сейчас СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).