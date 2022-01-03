Bloomberg: у арестованного в США бизнесмена Клюшина есть доступ к информации об операциях ГРУ за рубежом

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41-летний российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого экстрадировали из Швейцарии в США, обладает доступом к информации о значимых секретных операциях ГРУ за рубежом. Об этом Bloomberg рассказали источники, близкие к Кремлю и российской разведке.

По их словам, российская разведка считает, что у Клюшина есть доступ к документам, которые касаются взлома серверов Демократической партии США в 2016 году. Эти данные подтверждают причастность ко взлому хакерской группировки Fancy Bear или APT28, которую связывают с ГРУ, заявили источники.

По словам собеседников агентства, связи Клюшина с Кремлем, в том числе сотрудничество его фирмы «М13» с государственными органами, могут сделать его «полезным источником информации» для властей США. В частности, если бизнесмен пойдет на сделку со следствием. Саму экстрадицию Клюшина в США они назвали «серьезным разведывательным ударом по Кремлю».

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Владислав Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Его компания «М13» поставляет услуги мониторинга СМИ и соцсетей администрации президента РФ и другим государственным органам. Бизнесмена называли бывшим владельцем популярного политического телеграм-канала «Незыгарь». По данным Bloomberg, в июне 2020 года президент России Владимир Путин наградил Клюшина орденом Почета.

Бизнесмена арестовали в Швейцарии в марте 2021 года, а в декабре экстрадировали в США; Там его обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. В российском посольстве экстрадицию Клюшина назвали очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян.

Бизнесмен отрицает вину в инсайдерской торговле и «предполагаемом вмешательстве в выборы», заявил его защитник Оливер Чирич. Адвокат считает, что обвинения в финансовых махинациях являются лишь предлогом для преследования Клюшина по политическим мотивам. По его словам, до ареста американская и британская разведки пытались завербовать Клюшина.

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