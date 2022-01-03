Байден заверил Зеленского в готовности США и союзников дать «решительный ответ» в случае вторжения России в Украину

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Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров вечером 2 января заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Вашингтон и его союзники готовы решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину. Об этом по итогам разговора сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят, если Россия вторгнется в Украину», — говорится в сообщении.

Оба лидера также выразили поддержку предстоящим переговорам по безопасности между Россией и США, по линиям Совет Россия—НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В конце декабря Байден обсудил эти предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский в своем твиттере заявил, что в ходе переговоров с Байденом обсудил совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе, предотвращение дальнейшей эскалации, реформы и «деолигархизацию».

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Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались на фоне сообщений западных СМИ о наращивании российских войск на границе с Украиной и возможного вторжения России.

Москва это отрицает и называет сообщения о подготовке к военным действиям в Украине «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности». Кроме того, Россия потребовала от стран Запада гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, и в эту организацию не примут Украину.

Ожидается, что гарантии безопасности в Европе, ситуация в Украине и требования Москвы станут темой международных переговоров в январе. 10 января в Женеве планируются переговоры России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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