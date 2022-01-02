Миллер анонсировал «максимальный финансовый результат» за всю историю «Газпрома» по итогам 2021 года

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Оперативные данные об итогах работы «Газпрома» в 2021 году свидетельствуют, что компания покажет максимальный финансовый результат за всю свою историю. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его слова приведены в пресс-релизе на сайте компании.

В 2021 году «Газпром» добыл почти 515 миллиардов кубометров природного газа. Это стало лучшим результатом за 13 лет и на 62 миллиарда кубометра превысило результат 2020 года. «Прирост добычи „Газпрома“ покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году», — сказано в пресс-релизе.

«По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю „Газпрома“ финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно — причем как для „Газпрома“, так и среди всех российских публичных компаний», — заявил Миллер.

В начале 2021 года тысяча кубометров природного газа стоила 200-250 долларов. Во второй половине года начался резкий рост цен. В конце декабря спотовые цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку в две тысячи долларов.

В Украине и Евросоюзе «Газпром» обвинили в намеренном ограничении поставок газа ради повышения цен на него. Компания утверждает, что выполняет поставки в рамках заключенных контрактов. Об этом же говорил президент России Владимир Путин.

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