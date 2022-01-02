Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с самолета в Канаде, обвинив в нарушении правил поведения

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Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с самолета Калгари — Франкфурт. Первой об этом в ночь на 1 января сообщила журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн, летевшая тем же рейсом.

По ее словам, причиной снятия хоккеистов с рейса стало употребление алкоголя, курение и отказ от ношения масок.

Источник РИА Новости описал причину снятия с рейса так: «Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве».

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Глава чешской сборной Отакар Черны заявил, что чешские хоккеисты не нарушали правила; их сняли с рейса, поскольку их форма была похожа на форму россиян. Позднее авиакомпания Air Canada извинилась перед чешской делегацией, предоставила ей новый рейс и отель перед вылетом, добавил Черны.

Он также отметил, что «некоторые члены российской сборной явно не соблюдали правила гигиены», предположив, что они могли быть пьяны. «Один из членов сборной России даже курил в туннеле перед посадкой в ​​самолет», — сказал Черны.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов отрицал, что курил перед вылетом. По его словам, причиной снятия с рейса было нарушение масочного режима. «Очень строгие правила», — отметил Зубов.

Федерация хоккея России (ФХР) тоже заявила, что основная претензия к российским хоккеистам касалась масок, которые, по мнению представителей Air Canada, были надеты неправильно. ФХР добавила, что выяснит детали инцидента и что игроки молодежной сборной уже вылетели в Россию другим рейсом.

29 декабря Международная федерация хоккея прервала молодежный чемпионат мира, проходивший в Канаде. Причиной стали случаи коронавируса среди игроков. Из-за этого три сборные — США, Чехии и России — получили техническое поражение на турнире.

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