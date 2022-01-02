Евросоюз, США, Австралия, Канада, Великобритания осудили ликвидацию «Мемориала». И назвали его деятельность «как никогда необходимой»

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Евросоюз, США, Австралия, Канада и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором выразили «решительное несогласие» с ликвидацией и .

«Более трех десятилетий „Мемориал“ выполняет исключительную функцию по документированию исторических преступлений и возвращению потомкам памяти о десятках миллионов жертв политических репрессий в стране», — говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что "Мемориал" выступает в защиту прав человека и ведет список политических заключенных.

«Утверждение российских властей о том, что принципиальная и мирная деятельность Правозащитного центра „Мемориал“ „оправдывает экстремизм и терроризм“, неприемлемо. Деятельность „Мемориала“ как никогда необходима», — считают западные страны.

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Они отметили, что ликвидация «Мемориала» последовала после «многих месяцев усиливающихся систематических репрессий» против правозащитников, независимых СМИ, оппозиции, религиозных меньшинств.

Евросоюз, США, Австралия, Канада и Великобритания подчеркнули, что продолжают осуждать российские законы об «иностранных агентах», и призвали Россию «придерживаться своих международных обязательств в области прав человека».

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а 29 декабря Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".

Ликвидацию инициировала прокуратура, заявив, что организации нарушали законодательство об «иностранных агентах». Правозащитный центр "Мемориал" также обвинили в «оправдании терроризма и экстремизма».

"Мемориал" отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать судебные решения и найдет «законные способы» продолжать работу.

Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации структур «Мемориала», пока ЕСПЧ не рассмотрит жалобу на закон об «иноагентах», поданную еще в 2013 году.

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