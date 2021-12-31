Российского дипломата миссии ООН в Косово объявили персоной нон-грата

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Власти Косово объявили персоной нон-грата российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в частично признанной республике. Об этом в фейсбуке сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервалла.

Россиянина, чье имя и должность не разглашаются, высылают по требованию премьер-министра Косово Альбина Курти — за вредоносную деятельность, угрожающую национальной безопасности республики.

Гервалла также пообещала, что республика продолжит еще более тесно сотрудничество с международными союзниками, в первую очередь США, ЕС и НАТО, чтобы помешать любым дестабилизирующим усилиям России в регионе.

В российском посольстве в Белграде решение косовских властей о высылке дипломата назвали «очередной антироссийской и антиооновской провокацией, предпринятой, дабы выслужиться перед западными менторами».

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