«Этот год мы прошли достойно». Путин поздравил россиян с Новым годом

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Владимир Путин считает, что 2021 год был пройден Россией достойно, хотя стране пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами. Об этом президент РФ заявил в новогоднем поздравлении россиянам, которое уже транслировалось в Петропавловске-Камчатском.

Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан.

Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно, главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда.

Также президент выразил слова поддержки гражданам, потерявшим родных и близких в результате пандемии коронавируса. «Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней», — сказал Путин. По мнению главы государства, всех россиян сейчас «объединяет надежда на добрые перемены».

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