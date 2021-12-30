В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января из-за ковида

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила главу Минпросвещения Сергея Кравцова продлить зимние школьные каникулы до 16 января включительно, сообщает РИА Новости.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников», — написала депутат в своем запросе. Яна Лантратова предложила заменить одну учебную неделю на другую на усмотрение министерства.

Депутат рассказала, что направила запрос после обращений родителей, просивших рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, чтобы минимизировать социальные контакты школьников. «Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль», — сказала парламентарий.

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В министерстве просвещения это предложение пока не комментировали. 24 декабря глава ведомства Сергей Кравцов высказался о возможности введения дистанционного формата обучения после каникул. «После зимних каникул школы продолжат работать в очном формате, переход на дистант только в экстренном случае», — говорил он.

В этом учебном году зимние каникулы в российских школах должны начаться в зависимости от плана обучения с 29 или 31 декабря, а завершиться 9 января. Из-за распространения коронавируса во многих регионах России школьники ушли на зимние каникулы досрочно. Так, в Петербурге и Ленинградской области разрешили уйти на каникулы с 25 декабря, в Ставрополье — с 26 декабря, в Москве, ХМАО, Адыгее — с 27 декабря.

Год назад власти Москвы продлевали зимние школьные каникулы на одну неделю — они продолжались до 17 января.

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