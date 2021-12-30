Сулейман Керимов возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров. За 2021 год он потерял шесть миллиардов долларов

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Журнал Forbes опубликовал список 10 российских миллиардеров, чье состояние заметно сократилось в 2021 году. Лидером рейтинга стал сенатор Сулейман Керимов, семье которого принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс».

За последний год Керимов и его семья потеряли 5,99 миллиарда долларов на фоне падения цен на золото. На 20 декабря журнал оценил их состояние в 14,92 миллиарда долларов.

Второе место в списке занял основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, с 2018 года находящийся под санкциями США. К концу 2021 года его состояние сократилось на 2,93 миллиарда долларов — до 9,29 миллиарда долларов. На третьей строчке рейтинга оказался основной бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик (1,8 миллиарда долларов), потерявший 668 миллионов долларов.

Четвертое и пятое место заняли акционер УГМК Андрей Козицын (5,79 миллиарда долларов; −615 миллионов долларов) и председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков (2,54 миллиарда долларов, −414 миллионов долларов).

Замыкают десятку самых обедневших миллиардеров:

член совета директоров Rambler Group Александр Мамут (2,26 миллиарда долларов, −320 миллионов долларов),

инвестор и бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Гаврил Юшваев (1,92 миллиарда долларов, −285 миллионов долларов),

генеральный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе (970 миллионов долларов, −241 миллион долларов),

генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож (2,3 миллиарда долларов, −231 миллион долларов),

президент Crocus Group Араз Агаларов (1,45 миллиарда долларов, −226 миллионов долларов).

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Накануне Forbes назвал российских миллиардеров, чье состояние за последний год резко выросло. Лидерами рейтинга стали основатель Telegram Павел Дуров и владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние Дурова за 2021 год выросло на 13,8 миллиарда долларов и достигло 17,24 миллиарда долларов. Состояние Бакальчук увеличилось на 11,92 миллиарда долларов, до — 13,02 миллиарда долларов.

В начале декабря американская версия Forbes отметила, что Бакальчук стала лидером среди всех миллиардеров мира по процентному приросту состояния в 2021 году. По подсчетам журналистов, ее состояние увеличилось более чем на 1000%.

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