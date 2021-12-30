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Ученые Музея естествознания в Лондоне в течение года идентифицировали более 500 новых биологических видов — как вымерших, так и живущих сейчас, сообщается на сайте музея.

Ученые описали шесть новых видов динозавров, в том числе двух гигантских хищников из семейства спинозавридов Ceratosuchops inferodios и Riparovenator milnerae, которые получили английские названия «riverbank hunter» («Охотник на берегу реки») и «hell heron» («адская цапля»). Их останки обнаружили на острове Уайт, самом большом острове у побережья Англии.

Два новых вида динозавров в представлении художника — Ceratosuchops inferodios на первом плане, Riparovenator milnerae — на втором

291 вид, обнаруженный в этом году, относится к веслоногим ракообразным. Это маленькие (до 10 миллиметров в размере) существа, внешне напоминающие креветки, которые обитают в соленой и пресной воде и составляют большую часть зоопланктона, которым питаются криль, рыба и другие беспозвоночные.

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Среди других описанных видов — 90 жуков, 52 осы, 13 мотыльков, семь крабов и шесть мух. Также ученые идентифицировали шесть новых видов паразитических червей, пять видов растений из восточной Африки, 11 водорослей, в том числе три .

Новый вид ракообразных Eurythenes atacamensis, обитающих на глубине 6000 метров в Чилийском жёлобе — глубоководной впадине в Тихом океане

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