Музей естествознания в Лондоне в 2021 году идентифицировал 522 новых биологических вида. Среди них — шесть динозавров!
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Ученые Музея естествознания в Лондоне в течение года идентифицировали более 500 новых биологических видов — как вымерших, так и живущих сейчас, сообщается на сайте музея.
Ученые описали шесть новых видов динозавров, в том числе двух гигантских хищников из семейства спинозавридов Ceratosuchops inferodios и Riparovenator milnerae, которые получили английские названия «riverbank hunter» («Охотник на берегу реки») и «hell heron» («адская цапля»). Их останки обнаружили на острове Уайт, самом большом острове у побережья Англии.
291 вид, обнаруженный в этом году, относится к веслоногим ракообразным. Это маленькие (до 10 миллиметров в размере) существа, внешне напоминающие креветки, которые обитают в соленой и пресной воде и составляют большую часть зоопланктона, которым питаются криль, рыба и другие беспозвоночные.
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Среди других описанных видов — 90 жуков, 52 осы, 13 мотыльков, семь крабов и шесть мух. Также ученые идентифицировали шесть новых видов паразитических червей, пять видов растений из восточной Африки, 11 водорослей, в том числе три диатомовых.