Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии

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Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Суд решил, что отбывать наказание Кляйн должен в колонии общего режима, сообщает ТАСС. Также Кляйн три года не сможет занимать должности на государственной службе.

Кляйн обвинялся по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), однако суд в ходе оглашения приговора сменил обвинение на часть 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Иван Кляйн, пишет «Коммерсант», уже может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении — он более года провел в СИЗО и под домашним арестом. Свою вину мэр не признал.

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года по обвинению в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. СМИ писали, что жена Кляйна перед обыском выбросила из окна подушку с данными о банковских счетах в России и Швейцарии, которыми могла пользоваться семья мэра. По данным «Коммерсанта», на счетах хранилось около 1,3 миллиарда рублей.

Обвинения были связаны с ОАО «Томское пиво», акционерами которого является семья Кляйнов, а супруга мэра занимает пост гендиректора в этой компании. Также Кляйна обвиняли в незаконном выделении земельного участка дочери.

Иван Кляйн стал третьим мэром Томска подряд, которого осудили за уголовное преступление. Его предшественника Николая Николайчука в 2015 году признали виновным в халатности и приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Другого бывшего мэра Томска Александра Макарова в 2010 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки.

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