В Санкт-Петербурге суд оправдал фигурантов дела о сексуальном насилии в детдоме. Обвинение просило для них от 13 до 25 лет колонии

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Кировский суд Санкт-Петербурга вынес оправдательный приговор пяти фигурантам о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома № 10. Об этом пишет «Фонтанка».

Фигуранты дела, в числе которых был заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умерший во время следствия, оправданы за отсутствием состава преступления. Они получили право требовать реабилитации и извинений от прокурора.

Четверых находившихся под стражей обвиняемых — бывшего старшего воспитателя центра для детей-сирот Михаила Елина и бывших воспитанников детского дома № 10 Андрея Соловьева, Павла Прикащикова и Кирилла Покалюка — освободили в зале суда.

Обвинение просило приговорить фигурантов дела к срокам от 13 до 25 лет колонии.

Бывшая директор детского дома № 10 Наталья Федорова в 2019 году признала вину в халатности — она игнорировала жалобы воспитанников на сексуальное насилие. Дело против нее закрыли за истечением срока давности.