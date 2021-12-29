США и Евросоюз осудили ликвидацию «Международного Мемориала»

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Власти США осуждают решение Верховного суда России о ликвидации старейшей в стране правозащитной организации « ». Об этом на брифинге для прессы заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы призываем российские власти прекратить преследование независимых голосов и правозащитников и выражаем солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», — цитирует его слова Reuters.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в свою очередь выразил крайнее сожаление решением о ликвидации «Мемориала», который «играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека». «Критический взгляд на собственное прошлое имеет существенное значение для здорового развития и прогресса общества. Подавление свобод в конечном итоге ослабит тех, кто этим занимается», — написал он в твиттере.

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