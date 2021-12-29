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Следствие попросило отпустить Юрия Хованского из СИЗО с 8 января

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие попросило суд изменить меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, находящемуся под арестом по обвинению в оправдании терроризма, с 8 января 2022 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

О ходатайстве об изменении меры пресечения стало известно несколько дней назад, однако о том, что следствие просит выпустить Хованского из СИЗО только в самом конце новогодних праздников, до сих пор не сообщалось.

Заседание Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, на котором будет решаться этот вопрос, начнется 29 декабря в 15:00.

Хованский, находясь в СИЗО, обвинял следствие в угрозах — по его словам, ему предлагали пойти на сделку и обещали в случае отказа «проблемы» для него самого и для его девушки.

В конце декабря, за несколько дней до ходатайства следствия об изменении меры пресечения, Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.

Дело Юрия Хованского

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