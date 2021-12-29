ФАС обвинила металлургические компании в завышении цен. И анонсировала штрафы «больше, чем по Google»
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Федеральная антимонопольная служба увидела в действиях металлургических компаний ММК, НЛМК и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии специальной комиссии ФАС, с января 2021 года производители поддерживали «монопольно высокие цены» на горячекатаный плоский прокат на территории России. Эти цены росли несоразмерно изменению расходов на производство продукции, отметила комиссия.
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Расследование ФАС в отношении ММК, НЛМК и «Северстали» началось в апреле 2021 года. Ведомство планирует завершить его в начале 2022 года. По итогам компании могут получить штрафы в размере до 15% выручки на том товарном рынке, где обнаружено нарушение.
«Штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google. <…> Там также идет расследование, там крупнейшие компании, поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим», — 29 декабря заявил RTVI глава ФАС Максим Шаскольский.
ММК, НЛМК и «Северсталь» считают претензии ведомства необоснованными.
В конце мая 2021 года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что крупные металлургические компании «нахлобучили [государство] в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей», и предложил изъять у них эти деньги в виде налогов.
Позднее Белоусов выразил мнение, что некоторым металлургическим компаниям «государство стало сильно мешать».
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налогов для металлургов.