В Махачкале произошла массовая драка из-за закрытой на ремонт дороги. Полиции пришлось стрелять в воздух

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В Махачкале произошла массовая драка, в которой приняли участие около 40 человек. Об этом сообщило управление МВД по Дагестану.

Потасовка произошла на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова. Она началась с конфликта между «местным жителем и 38-летним работником подрядной организации».

Прибывшая на место происшествия полиция потребовала от участников драки разойтись. Чтобы пресечь агрессию, сотрудникам МВД пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. От применения оружия никто не пострадал. Семеро участников драки были задержаны.

В мэрии Махачкалы РБК рассказали, что в конфликте участвовали дорожные рабочие и местные жители (ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что это были жильцы домов улицы Коркмасова). «Недопонимание» возникло из-за того, что кто-то решил проехать через участок дороги, закрытый на ремонт.

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