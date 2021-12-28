Минприроды привлечет казаков к охране лесов

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Заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям принимать казаков на вакантные должности. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на протокол совещания в министерстве.

Минприроды решило привлекать представителей реестровых казачьих обществ к природоохранной деятельности, экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, охране лесов, патрулированию во время режима ЧС. Ведомство собирается заключать с казаками гражданско-правовые договоры.

В пресс-службе Минприроды подтвердили эту информацию. «В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки, — 6137 вакансий», — сказали в ведомстве. Там отметили, что администрации восьми особо охраняемых природных территорий готовы заключать договоры с казаками. В Минприроды отметили, что сейчас войсковые казачьи общества помогают регионам на безвозмездной основе.

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Неназванный федеральный чиновник, знакомый с ходом реализации политики в отношении казачьих сообществ, сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал идеи интеграции казаков в государственные структуры. Главным проектом в этой сфере станут казачьи батальоны Росгвардии, о которых Путин говорил ранее в 2021 году.

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