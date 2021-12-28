«Левада-центр»: половина россиян считает, что артистам стоит избегать в творчестве тем насилия, суицида, алкоголя и наркотиков

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Около половины россиян считают, что музыкантам, художникам и режиссерам лучше избегать в своем творчестве тем насилия и суицида (50%), алкоголя и наркотиков (47%). Об этом свидетельствуют результаты о недавних претензиях правоохранительных органов к артистам.

35% опрошенных посчитали, что артистам стоит избегать в своих произведениях темы секса. Еще 28% отнесли к таким темам вопросы религии и веры в Бога. Лишь 13% респондентов заявили, что артисты могут касаться любых тем. По сравнению с 2018 годом доля таких ответов снизилась на шесть процентных пунктов.

Большинство россиян (63%) заявили, что нужно запрещать выступления артистов, которые используют нецензурную лексику в своем творчестве. Против этого выступили 36% участников опроса. При этом наибольшей поддержкой (74%) идея такого запрета пользуется среди жителей России старше 55 лет, наименьшей (33%) — среди россиян 18-24 лет.

Более половины респондентов (53%) ничего не знают о претензиях, недавно предъявленных правоохранительными органами нескольким известным певцам и рэперам. 47% слышали об этом. Лучше других осведомлены читатели телеграм-каналов (67%) и молодежь в возрасте 18-24 лет (65%), хуже — зрители телевидения (42%) и россияне 40-54 лет (40%).

47% опрошенных заявили, что претензии правоохранительных органов оправданы, еще 36% посчитали их цензурой и нарушением права на свободу творчества.

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За последние несколько месяцев московские суды назначили административные штрафы по 100 тысяч рублей рэперам Моргенштерну и Элджею (Алексея Узенюка), усмотрев в их клипах пропаганду наркотиков.

В ноябре стало известно, что Следственный комитет проверяет другие клипы Моргенштерна, а глава ведомства Александр Бастрыкин публично заявил, что исполнитель «торгует наркотиками в социальных сетях». Вскоре после этого рэпер покинул Россию и выпустил клип с ответом Бастрыкину: «Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]».

Также Бастрыкин поручал проверить творчество рэперов Оксимирона и Нойза МС.

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