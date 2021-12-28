Депутату Госдумы Валерию Рашкину на полтора года запретили управлять автомобилем

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Мировой судья в Саратовской области оштрафовал депутата Госдумы Валерия Рашкина на 30 тысяч рублей и на полтора года лишил его права управлять автомобилем. Такое наказание назначено за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (часть 1 статьи 12.26 КоАП).

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области. Он управлял автомобилем, в багажнике которого находилась туша лося. Сотрудники МВД предложили депутату пройти тест на алкоголь, но тот отказался. На него составили протокол об отказе пройти медицинское освидетельствование.

По факту происшествия также было возбуждено дело о незаконной охоте. Сначала Рашкин говорил, что нашел тушу лося случайно; позже он признался, что убил животное, но был уверен, что охотится законно. Госдума по требованию Генпрокуратуры лишила депутата неприкосновенности.

После этого Рашкин получил статус подозреваемого по уголовному делу. В декабре суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Депутат свою вину не признал.

Валерий Рашкин — известный член КПРФ, председатель московского городского комитета партии. В 2020-2021 годах он проводил в Москве акции против антиковидных ограничений и против принудительной вакцинации. А в конце сентября 2021 года участвовал в акциях КПРФ против итогов выборов в Госдуму. Партия не признала результаты электронного голосования в Москве.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!