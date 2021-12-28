Адвокаты обжаловали признание ФБК «экстремистской организацией»

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Юристы правозащитного проекта «Первый отдел» подали жалобу во Второй кассационный суд Москвы на решение Мосгорсуда о признании » «экстремистской организацией». Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

В 65-страничной жалобе адвокаты отметили, что в процесс не были привлечены более 80 человек, включая политика Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова, Леонида Волкова и Любовь Соболь.

Навальный, который является учредителем ФБК, также не был допрошен как свидетель, а суд отказался привлечь его в качестве заинтересованного лица. «На заседании заявили, что его права не затрагиваются в процессе», — пояснили защитники.

Кроме того, считают адвокаты, Мосгорсуд не исключил недопустимые доказательства против фонда, в том числе в виде подшитых в дело чистых листов, и проигнорировал личную заинтересованность в процессе прокурора Дениса Попова, о котором ФБК публиковал расследование.

Дата первого слушания по жалобе пока не назначена.

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Мосгорсуд признал ФБК, и региональные «экстремистскими организациями» в июне 2021 года, удовлетворив иск прокуратуры Москвы. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку некоторые материалы дела были засекречены. В августе Первый апелляционный суд отказался отменить решение Мосгорсуда.

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