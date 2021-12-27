В Санкт-Петербурге общественные туалеты с Нового года станут бесплатными

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Общественные туалеты Санкт-Петербурга с 1 января станут бесплатными для посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

Затраты на эксплуатацию туалетов будут покрываться из городского бюджета. Всего бесплатным станет 651 общественный туалет.

Власти обещают, что в туалетах будут находиться дежурные, которые в том числе будут помогать маломобильным гражданам. Помимо этого, они будут следить, чтобы посетители не портили имущество.

Сейчас плата за посещение туалета в Санкт-Петербурге составляет 30 рублей.

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