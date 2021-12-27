В Подмосковье вынесен приговор по делу об убийстве в драке спецназовца ГРУ. Обвиняемые получили от пяти до 20 лет колонии

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Московский областной суд приговорил девятерых фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года к срокам от пяти до 20 лет колонии. Об этом сообщили прокуратура Подмосковья и Следственный комитет.

Самые длительные сроки — по 20, 18 и 17 лет колонии строгого режима — получили Сергей Ходжоян, а также братья Грант и Гамлет Айрапетяны. Их признали виновными в убийстве спецназовца, покушении на убийство еще двух человек и хулиганстве. Как установил суд, Ходжоян ударил Белянкина ножом, от чего тот умер, а Айрапетяны удерживали бывшего спецназовца в момент убийства.

Еще шесть фигурантов дела — Нарек Степанян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян, Давид Егиазарян, Саак Саакян и Артур Акобян — были осуждены по статье о хулиганстве. Им назначены сроки от 5 до 5,5 года колонии общего режима. Никто из подсудимых свою вину не признал.

Убийство Белянкина произошло 1 июня 2019 года в подмосковном Путилково. По версии следствия и суда, директор одного из местных кафе Гурген Агаян потребовал от двух посетителей — врачей-реаниматологов — покинуть заведение. Конфликт перерос в драку с участием еще девяти человек, в результате которой один из медиков получил удар ножом в живот. Бывший спецназовец проходил мимо и попытался заступиться за врачей, после чего его избили и ударили ножом в сердце.

Еще двое фигурантов дела — Гурген Агаян, обвиняемый в хулиганстве, и Оганес Айрапетян, обвиняемый в убийстве и хулиганстве — заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Об убийстве Никиты Белянкина

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Об убийстве Никиты Белянкина

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