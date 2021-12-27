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В Новой Москве на Киевском шоссе загорелся грузовик с пропаном. Движение перекрыто в обе стороны

Источник: Meduza

На 36-м километре Киевского шоссе на территории Новой Москвы загорелся грузовик, перевозивший пропан.

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Rob
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РБК

Пострадавших в результате происшествия по предварительным данным нет. Движение по шоссе в районе происшествия перекрыто в обе стороны. Справиться с возгоранием пожарным, по состоянию на 14:00 мск, не удавалось.

Транспорт, в том числе общественный, перенаправляют в объезд через Боровское шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта.

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