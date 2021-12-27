Суд закрыл административное дело бывшей главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой. По уголовному ей грозит до 10 лет тюрьмы

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Кировский районный суд Уфы прекратил производство по административному делу против Лилии Чанышевой, бывшего руководителя местного . Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин.

Защитник не смог уточнить конкретные причины прекращения дела, поскольку еще не получил мотивировочную часть решения суда. На данный момент известно, что суд сослался на «иные обстоятельства, при наличии которых лицо освобождается от административной ответственности» (пункт 9 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ).

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Чанышевой вменяли осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента», не включенной в соответствующий реестр (часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ). Протокол на нее составили после того, как летом 2021 года башкирское управление Минюста провело внеплановую проверку «Фонда защиты прав граждан „Штаб“», который был объявлен «иностранным агентом» в июле.

Согласно материалам проверки, Чанышева была директором этого фонда и с мая по декабрь 2020 года якобы получила из Канады более 35 тысяч долларов. Проверяющие органы сочли, что активистка нарушила закон, не отправив в Минюст заявление о включении фонда в реестр НКО-«иноагентов».

У защиты к протоколу было несколько претензий. Среди них — отсутствие финансовых документов и сведений о том, на каком основании проверяющие решили, что иностранное финансирование НКО производилось через главу фонда.

По другому, уголовному делу Лилии Чанышевой грозит до 10 лет лишения свободы. Она стала первой фигуранткой дела о создании «экстремистского сообщества», которое в сентябре возбудили в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников. Позже это дело объединили с еще четырьмя делами, возбужденными против политика.

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