Семья физика Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отказалась от прекращения дела после смерти ученого

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Семья физика Виктора Кудрявцева — фигуранта уголовного дела о государственной измене, который умер в апреле в возрасте 77 лет, — собирается добиваться в суде, чтобы его признали невиновным. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат ученого .

«Семья Виктора Кудрявцева отказалась от возможности прекратить его дело на стадии следствия и намерена добиваться признания его невиновности в суде», — сообщил Павлов. По его словам, расследование дела Кудрявцева пока продолжается и может завершиться в конце зимы или весной 2022 года.

— эту цитату из Каверина Виктор Викторович считал своим жизненным девизом. Он боролся и не сдавался до последнего, и я рад, что его семья тоже не сдается и борется за его честное имя.

Виктор Кудрявцев — бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш). Его обвиняли в государственной измене из-за предполагаемой передачи иностранным спецслужбам секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии. Ученый не признавал себя виновным.

С июля 2018 года по сентябрь 2019 года Кудрявцев находился в СИЗО, затем его освободили под подписку о невыезде. Отпустить ученого из заключения просили президентский Совет по правам человека, академики Российской академии наук и президент РАН Александр Сергеев.

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