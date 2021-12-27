«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в пандемию. Он собрал в прокате больше одного миллиарда долларов

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Фантастический боевик стал первым фильмом за время пандемии коронавируса, который собрал в мировом прокате больше одного миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Новый «Человек-паук» достиг этой отметки за 12 дней — как и в 2015 году. Быстрее них рубеж в миллиард долларов преодолели только в 2018 году и в 2019-м — за 11 и 5 дней соответственно.

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«Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом с 2019 года, который смог преодолеть отметку в миллиард долларов в мировом прокате после выхода . За последние два года ни у одного фильма не было таких кассовых сборов.

До этого самым кассовым фильмом 2021 года считался шпионский боевик — 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Он собрал в мировом прокате 774 миллиона долларов.

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