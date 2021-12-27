«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в пандемию. Он собрал в прокате больше одного миллиарда долларов
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Фантастический боевик «Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом за время пандемии коронавируса, который собрал в мировом прокате больше одного миллиарда долларов, сообщает Reuters.
Новый «Человек-паук» достиг этой отметки за 12 дней — как и «Звездные войны: пробуждение силы» в 2015 году. Быстрее них рубеж в миллиард долларов преодолели только «Мстители: Война бесконечности» в 2018 году и «Мстители: финал» в 2019-м — за 11 и 5 дней соответственно.
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«Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом с 2019 года, который смог преодолеть отметку в миллиард долларов в мировом прокате после выхода «Звездные войны: Скайуокер. Восход». За последние два года ни у одного фильма не было таких кассовых сборов.
До этого самым кассовым фильмом 2021 года считался шпионский боевик «Не время умирать» — 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Он собрал в мировом прокате 774 миллиона долларов.