В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет «Лента». Вновь подозревают поджог

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В Томске в гипермаркете «Лента», расположенном на улице Пушкина, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Из здания были эвакуированы около 650 человек, никто не пострадал.

Очаг возгорания находился в отделе по продаже пиротехнических изделий. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщили в МЧС, не став пока называть никакие версии произошедшего.

Baza в свою очередь сообщает, что пожар начался после поджога. Рядом с местом возгорания уже найдена бутылка со следами воспламеняющейся жидкости.

Представитель «Ленты» сообщил РБК, что «камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем, сотрудники полиции ищут подозреваемого».

21 декабря в Томске произошел пожар в другом гипермаркете сети «Лента», расположенном на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек, никто не пострадал. Площадь пожара превышала 5000 квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля. Пожар тушили 11 часов. Ущерб оценивается как минимум в два миллиарда рублей.

Причиной пожара в «Ленте» на улице Елизарова стал поджог. По подозрению в поджоге арестован местный житель 1988 года рождения, сотрудник одной из подрядных организаций. Внятно объяснить свой поступок он не смог.

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