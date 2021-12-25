Родители девятилетней девочки, поступившей в МГУ, обвинили факультет психологии в «беспрецедентной травле»

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Родители девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ, обвинили факультет психологии, где учится их дочь, в «нарушении законодательства и беспрецедентной травле».

Открытое письмо Тепляковых опубликовано в «Живом журнале», на него обратил внимание телеканал . О том, что аккаунт, где опубликовано письмо, принадлежит Тепляковым, пишут РИА Новости и «Московский комсомолец».

В обращении перечисляются нарушения, которые, по мнению Тепляковых, были допущены по отношению к их дочери начиная с первых дней обучения в МГУ. В частности утверждается, что отцу Тепляковой так и не ответили на запрос о пропуске на территорию университета, у родителей до сих пор нет информации о переводе Алисы на индивидуальный учебный план и о его содержании, а также отсутствует связь с преподавателями факультета.

Кроме того, Тепляковы обвиняют сотрудников факультета психологии в «психологическом давлении» на дочь во время экзамена, в распространении «ложной информации» и раскрытии персональных данных ребенка без согласия законных представителей.

Просим контролирующие органы, включая Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, а также уполномоченных по правам ребенка Москвы и России и правоохранительные органы, вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудникам факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего.

Алиса Теплякова с четырех лет была на домашнем обучении. В восемь лет она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. При поступлении в МГУ она не смогла набрать достаточного количества баллов для обучения за счет бюджета, но поступила на платное отделение.

В сентябре, когда Теплякова начала учиться в МГУ, сообщалось, что ее отец начал конфликтовать с сокурсницами дочери в закрытых чатах, где общаются студенты. В МГУ тогда заявили, что никаких «официальных и неофициальных» жалоб на поведение Теплякова в деканат не поступало.

21 декабря сообщалось, что отец Алисы Тепляковой, которая не смогла в этот день сдать экзамен, устроил скандал и напал на заведующего кафедрой. Сотрудники МГУ вызвали полицию. Тепляков на следующий день объявил, что написал заявление в полицию о незаконном удержании ребенка во время экзамена.

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