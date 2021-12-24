Журналистка из Кургана заявила, что пришла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом и температурой. А потом удалила пост и сказала, что пошутила

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Журналистка курганского медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева прошла на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Об этом она сама написала в инстаграме.

«Первое, от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами пцр-тестов (спс за невнимательность)», — написала Шишминцева. В приложенном видео она также отметила, что перед пресс-конференцией у нее была температура.

Позже Шишминцева удалила упоминание о ПЦР-тесте и видео с температурой и назвала произошедшее «шуткой». «Шутить про здоровье в пандемию. Это ту мач», — написала журналистка у себя в сторис.

Перед пресс-конференцией Путина все журналисты, аккредитованные туда, были обязаны сдать по три ПЦР-теста. На мероприятии журналистов обрабатывали частицами серебра в специальных дезинфекционных кабинах.

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